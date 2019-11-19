تعرف على تفاصيل فحوصات محمود الخطيب في فرنسا...

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كما ان العلاج الذى كان يتلقاه محمود الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعات التى أجراها بالأجهزة الحديثة وطلب البروفسير الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاج رئيس الأهلى خضوعه إلى جلسات علاج طبيعى من نوع خاص بالاضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة فى التصميم للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر احدى القدمين وسوف يستمر هذا الامر لفترة طويلة وفى ضوءها يتم تقييم الحالة من وقت لاخر .
ويخضع محمود الخطيب لبعض الفحوصات الاخرى غدا الاربعاء قبل البدء فى جلسات العلاج الطبيعى على ان يعود للقاهرة فى الموعد المحدد سلفا فجر الجمعة ويستمر على تنفيذ البرنامج العلاجى لمدة اسبوع .
ويغادر رئيس الأهلى ثانية الى باريس بعد أسبوعين لاستكمال جلسات العلاج الطبيعى فى احد المراكز الطبية المتخصصة هناك وفى نفس الوقت يرتب لإرسال كافة الفحوصات والاشعات الخاصة به الى احد المراكز الطبية فى امريكا للإطلاع ومراجعة الحالة والتأكيد على ان العلاج يسير فى الاتجاه الصحيح أوالسفر إلى امريكا حال طلب المركز الطبى ذلك.
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