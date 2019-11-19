شكرا لقرائتكم تعرف على تفاصيل فحوصات محمود الخطيب في فرنسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الفحوصات والاشعات التى اجراها محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى مؤخراً فى احدى المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبا فى الحوض بالاضافة الى قصر فى احدى القدمين عن الاخرى الامر الذى يترتب عليه الآلآم الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشى .

كما ان العلاج الذى كان يتلقاه محمود الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعات التى أجراها بالأجهزة الحديثة وطلب البروفسير الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاج رئيس الأهلى خضوعه إلى جلسات علاج طبيعى من نوع خاص بالاضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة فى التصميم للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر احدى القدمين وسوف يستمر هذا الامر لفترة طويلة وفى ضوءها يتم تقييم الحالة من وقت لاخر .

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ويخضع محمود الخطيب لبعض الفحوصات الاخرى غدا الاربعاء قبل البدء فى جلسات العلاج الطبيعى على ان يعود للقاهرة فى الموعد المحدد سلفا فجر الجمعة ويستمر على تنفيذ البرنامج العلاجى لمدة اسبوع .

ويغادر رئيس الأهلى ثانية الى باريس بعد أسبوعين لاستكمال جلسات العلاج الطبيعى فى احد المراكز الطبية المتخصصة هناك وفى نفس الوقت يرتب لإرسال كافة الفحوصات والاشعات الخاصة به الى احد المراكز الطبية فى امريكا للإطلاع ومراجعة الحالة والتأكيد على ان العلاج يسير فى الاتجاه الصحيح أوالسفر إلى امريكا حال طلب المركز الطبى ذلك.