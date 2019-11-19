عمار حمدي يحصد جائزة رجل المباراة بعد لقاء مصر وجنوب افريقيا...

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جدة - عمرو شويل وتأهلت مصر رسمياً الي أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعدما فازت علي جنوب افريقيا بثلاثة أهداف دون رد لتواجه كوت ديفوار في المباراة النهائية الجمعة المقبل . وجاء تشكيل المنتخب الأولمبى كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد.

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