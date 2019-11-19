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شكرا لقرائتكم فرحة هستيرية للوزير والجنايني بعد فوز الأوليمبي على جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.
احتفل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 سنة، مع الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة، بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.
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