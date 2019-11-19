شكرا لقرائتكم فرحة هستيرية للوزير والجنايني بعد فوز الأوليمبي على جنوب أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا كبيرا على منتخب جنوب افريقيا بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة ٨٤ و الدقيقة 89 ، وعقب التأهل دخل الثنائى وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي و عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة فى وصلة فرح خطفت أنظار المتواجدين فى المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

تقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.

Advertisements

احتفل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 سنة، مع الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة، بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.