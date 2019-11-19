شكرا لقرائتكم عملوها الصغار.. الأولمبى يرد اعتبار الكبار أمام جنوب أفريقيا ويتوج ثأره بالتأهل للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ثأر المنتخب الأولمبى للفراعنة الكبارا من جنوب أفريقيا بعد الفوز عليهم بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .

كان المنتخب الأول قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى مصر من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد وسط صدمة الجماهير المصرية.