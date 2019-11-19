شكرا لقرائتكم عملوها الصغار.. الأولمبى يرد اعتبار الكبار أمام جنوب أفريقيا ويتوج ثأره بالتأهل للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ثأر المنتخب الأولمبى للفراعنة الكبارا من جنوب أفريقيا بعد الفوز عليهم بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 .
كان المنتخب الأول قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى مصر من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد وسط صدمة الجماهير المصرية.
وبعد تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ضمن الفراعنة اللعب فى أولمبياد طوكيو، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية التى ستجمع منتخب مصر مع كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل.
وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية على حساب جنوب أفريقيا بينما تأهلت كوت ديفوار على حساب غانا.
ويلتقى المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره الإيفوارى فى نهائي أمم أفريقيا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.
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