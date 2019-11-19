شكرا لقرائتكم لاعبو منتخب مصر يحتفلون بالتأهل إلى الأولمبياد مرتدين قميص طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص منتخب مصر الأولمبي على الاحتفال بالصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة، مرتدين قميص مكتوب عليه "طوكيو 2020" وشعار الدورة الأولمبية القادمة.

وتأهل منتخب مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والمنافسة على تحقيق لقب البطولة عندما يلتقي نظيره الكوت ديفواري في نهائي البطولة يوم الجمعة القادم.

كما ثأر المنتخب الأولمبي لنظرائهم في منتخب الكبار والذي أخفق في بطولة إفريقيا التي أقيمت بمصر في يونيو الماضي، عقب الخسارة من جنوب إفريقيا في دور الـ16 وتوديع البطولة مبكرا، ليردوا اعتبار الكرة المصرية من أبناء البافانا بافانا.

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وعاد المنتخب الوطني للمشاركة في الأولمبياد بعد الصعود لنهائي يأمم إفريقيا تحت 23 سنة ، وتكثر غياب عن المشاركة في الألعاب الأولمبية دام 7 سنوات منذ آخر مشاركة في 2012 بجيل محمد صلاح وحضور الثلاثي أحمد فتحي وعماد متعب ومحمد أبو تريكة.

بثلاثية الفراعنة في مرمى جنوب افريقيا يحافظ المصريين على لقب أقوى هجوم في المسابقة برصيد 8 نقاط، كما حافظ مصطفى محمد على لقب هداف البطولة برصيد 4 أهداف، ويقدم الفراعنة الصغار أداء مميز للغاية.