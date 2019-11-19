شكرا لقرائتكم لغز سيارة الإسعاف فى إثارة الرعب داخل الأهلى بسبب أجايى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حالة من الهلع والصدمة أصابت جماهير الأهلي بعد خروج انباء من داخل النادي بتعرض النيجيري جونيور أجاي مهاجم وهداف الفريق لإصابة قوية في العضلة الأمامية، خلال مواجهة الاتصالات الودية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو.
وربط البعض بين دخول عربية اسعاف لنقل أحد أعضاء النادي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، وبين اصابة اجاي الذي غادر مواجهة الاتصالات على خلفية تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية، ولكن جهاز الكرة بالأهلي أكد أن اللاعب لم يتم نقله بسيارة إسعاف وأنه أجرى أشعة أثبتت معاناته فقط من إجهاد بسيط في العضلة الأمامية.
ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجًا تأهيليًا للاعب النيجيري للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية، ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
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