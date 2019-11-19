شكرا لقرائتكم احتفال عبد الرحمن مجدى يخطف الأنظار في مباراة مصر وجنوب افريقيا الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف عبد الرحمن مجدى لاعب المنتخب الأولمبي الأنظار في مباراة جنوب افريقيا التى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية تظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

ونجح المنتخب المصري الأولمبي فى التأهل رسميا، لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا فى مصر بثلاثية نظيفة.

وبعد تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ضمن الفراعنة اللعب فى أولمبياد طوكيو، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية التى ستجمع منتخب مصر مع كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل.

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وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية على حساب جنوب أفريقيا بينما تأهلت كوت ديفوار على حساب غانا.

ويلتقى المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره الإيفوارى فى نهائي أمم أفريقيا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.