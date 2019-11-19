شكرا لقرائتكم بعد فرهة التأهل لطوكيو.. الجماهير تهز ارجاء استاد القاهرة بالهتاف لفلسطين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هتفت الجماهير المصرية التى تواجدت في ستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب افريقيا، لفلسطين الشقيقة تضامنا معها ضد أسرائيل التي تقوم بعمليات قذف علي قطاع غزة . ورددت الجماهير هتافات مساندة لفلسطين قائلة :" بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين " و" شمال يمين بنكره اسرائيل " وصعد منتخبنا الوطني للأولمبياد بعد غياب 8 سنوات بعد تأهله للمباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا بعد تخطيه عقبة منتخب جنوب افريقيا بنتيجة 3/0، ليواجه منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية، وتنص اللوائح على صعود أول 3 منتخبات للأولمبياد.

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