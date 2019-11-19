شكرا لقرائتكم شريف إكرامي: المنتخب الاولمبي يمتلك جيل مميز من اللاعبين الرجال الواعدين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفازت مصر على جنوب افريقيا بثلاثية نظيفة في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة لتتأهل مصر لنهائي البطولة بعدما "ضمنت" التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

وكتب جارس الأهلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"مبروك لمنتخبنا الأولمبي التأهل لطوكيو ٢٠٢٠ إنجاز يحسب لهذا الجيل المميز من اللاعبين الرجال الواعدين وتحت قياده جهاز فني مجتهد،الإنجاز يكتمل بالتتويج بالبطولة إن شاء الله و بطموح أكبر وإعداد قوي نُحقق إنجاز آخر في الأولمبياد،مبروك لمصر".

وتابع إكرامي:"بعيدا عن البطولة بالانتصار النفسي لمنتخبنا علي كل الأسماء الكبيرة لا يقل أهمية عن الانتصار الفني،ففي المستقبل القريب ستكرر المواجهات في مباريات حاسمة علي مستوى الفريق الأول بين الجيلين وقتها الأفضلية ستكون لصالحنا نفسيًا والتي تساعد في حسم المواجهات والعودة بمصر عرش القارة".