شكرا لقرائتكم فيفا بعد تأهل المنتخب الاولمبي: "الفراعنة إلى طوكيو 2020 .. رقم قياسي افريقي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على تأهل المنتخب الأوليمبي المصرى لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا 3 / 0 فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة لتتأهل المنتخب لمواجهة كوت ديفوار يوم الجمعة فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر. قال الحساب الرسمى لـ"فيفا " على موقع "تويتر": " الفراعنة إلى طوكيو 2020 ، منتخب مصر الأوليمبي فاز بثلاثية على جنوب أفريقيا ، تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة 12 - رقم قياسي أفريقي.

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