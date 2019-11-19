شكرا لقرائتكم مصر تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ويصطدم بكوت ديفوار فى نهائى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المنتخب المصري الأولمبي فى التأهل رسميا، لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا فى مصر بثلاثية نظيفة.

وبعد تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا ضمن الفراعنة اللعب فى أولمبياد طوكيو، بغض النظر عن نتيجة المباراة النهائية التى ستجمع منتخب مصر مع كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية على حساب جنوب أفريقيا بينما تأهلت كوت ديفوار على حساب غانا.

ويلتقى المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره الإيفوارى فى نهائي أمم أفريقيا فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتأهل منتخب مصر الأوليمبي لاوليمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز الكبير على جنوب أفريقيا 3 / 0 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة لتتأهل المنتخب لمواجهة كوت ديفوار يوم الجمعة فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر.

أحرز أهداف منتخب مصر رمضان صبحي فى الدقيقة 59 و عبد الرحمن مجدي فى الدقائق 83 و 85 .

بدأ شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.



الشوط الأول بدأت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل منتخب جنوب أفريقيا وتم احتساب ضربة حرة مباشرة لصالح جنوب أفريقيا على حدود منطقة الجزاء تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي. بدأت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل منتخب جنوب أفريقيا وتم احتساب ضربة حرة مباشرة لصالح جنوب أفريقيا على حدود منطقة الجزاء تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد صبحي.

وفى الدقيقة 3 جاءت هجمة خطيرة للمنتخب عن طريق كريم العراقي يلعبها عرضية يخرجها دفاع جنوب أفريقية، بالإضافة إلى ضربة ركنية يلعبها العراقي يقابلها مصطفى محمد برأسية تخرج بعيدة عن المرمى.

نجح رمضان صبحي فى الدقيقة 5 فى قطع كرة من دفاع جنوب أفريقيا ويمر من الأول لكن يشتتها الدفاع فى هجمة خطيرة للفراعنة، وفي الدقيقة 7 جاءت تسديدة قوية تصدي لها محمد صبحي على مرتين فى فرصة خطيرة لجنوب أفريقيا.

جاءت هجمة وان تو فى الدقيقة 8 بين رمضان صبحي وأبو الفتوح يلعبها الأخير عرضية يخرجها الدفاع، ويهدأ اللقاء بين المنتخبين ويتناقل كل فريق للكرة وسط الملعب دون خطورة، وفى الدقيقة 11 هجمة بين رمضان وأبو الفتوح يخرجها الدفاع الجنوب أفريقي، وفى الدقيقة 12 وصل رمضان صبحي إلى حدود منطقة الجزاء يخرجها دفاع جنوب افريقيا.

فى الدقيقة 13 عرضية رائعة من رمضان صبحي تصل لمصطفي محمد يسددها قوية برأسه ينقذها حارس جنوب أفريقيا.

يستمر الهجوم من قبل لاعبى منتخب مصر الأوليمبي لكن دفاع جنوب أفريقيا ينجح فى التصدي للهجمات.

يلجأ لاعبو جنوب أفريقيا للاستحواذ على الكرة وتهدئة الأجواء بسبب الحماس الكبير والضغط من قبل لاعبي منتخب مصر الأولمبي.

يستمر استحواذ لاعبي جنوب أفريقيا على الكرة لكن دون خطورة على مرمى منتخب مصر.

وفي الدقيقة 22 هجمة عن طريق رمضان صبحي يمررها أرضية لمصطفى محمد لكن يقابله دفاع جنوب أفريقيا.

الدقيقة 23 عرضية رائعة من عبد الرحمن مجدي لكن يفشل أحمد أبو الفتوح فى إيقافها لتخرج ضربة مرمى.

الدقيقة 24 هجمة لمنتخب جنوب أفريقيا تصل عرضية داخل منطقة الجزاء للفراعنة يخرجها أسامة جلال قبل أن تصل لمهاجم جنوب فريقيا.

تعود السيطرة للاعبي منتخب مصر لكن دون خطورة على المرمى.

الدقيقة 27 أخطر هجمات المباراة عن طريق جنوب أفريقيا بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء من ناحية اليمين للمنتخب يسددها مهاجم جنوب أفريقيا قوية فى المرمى الخالي تمر خارج المرمى فى أخطر فرص اللقاء.

هجمات للمنتخب والوصول لمنطقة جزاء جنوب أفريقيا لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 30 توغل لرمضان صبحي داخل منطقة الجزاء تخرج لضربة ركنية.

الدقيقة 31 ضربة ركنية عرضية من قبل رمضان صبحي تصل لعبد الرحمن مجدي يتأخر فى تسديدها داخل حارس المرمى الجنوب أفريقي.

الدقيقة 33 مرور لرمضان صبحي من دفاع الكاميرون ولكن الكرة تخرج منه لضربة مرمى فى فرصة خطيرة.

يضغط لاعبو جنوب أفريقيا لعدة دقائق ويتم الاستحواذ على الكرة لكن دون خطورة على مرمى محمد صبحي أو وصول للمرمى.

الدقيقة 39 مرور من رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ويسددها فى المرمى لكنها ضعيفة.

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يعود اللقاء للهدوء ويستمر فى منتصف الملعب بفضل التكتل الدفاعي للمنتخبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي 0/0.

الشوط الثاني بدأت أحداث الشوط الثاني بهجمة منظمة عن طريق رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي تصل لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء يمررها رائعة لرمضان لكن ينقذها دفاع جنوب أفريقيا. بدأت أحداث الشوط الثاني بهجمة منظمة عن طريق رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي تصل لمصطفى محمد داخل منطقة الجزاء يمررها رائعة لرمضان لكن ينقذها دفاع جنوب أفريقيا.

الدقيقة 48 ينجح أحمد أبو الفتوح فى منع هجمة من لاعبى جنوب أفريقيا يلعبها لرمضان صبحي يصل حدود منطقة الجزاء تصل لأبو الفتوح يلعبها أرضية رائعة يسددها رمضان صبحي لكن ينقذها دفاع جنوب أفريقيا مرة ثانية.

الدقيقة 50 توغل لعمار حمدي لكن يعرقله مدافع جنوب أفريقيا " ماهالاتسي" ويحصل على إنذار أصفر ويحتسب الحكم ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها أحمد أسامة جلال يخرجها الحارس لركنية.

الدقيقة 52 هجمة عن طريق أكرم توفيق يلعبها أرضية لأبو الفتوح يمررها عرضية داخل منطقة الجزاء تصل للحارس قبل رأس مصطفى محمد.

الدقيقة 53 تسديدة قوية من مصطفي محمد يصدها الحارس لتصل لرمضان صبحي الذى يراوغ دفاع جنوب أفريقيا ويسددها قوية تعلو القائم بقليل.

الدقيقة 54 عرضية رائعة عن طريق عبد الرحمن مجدي يخرجها الدفاع الجنوب أفريقي.

الدقيقة 56 مرور رائع من أبو الفتوح يلعبها عرضية يخرجها الدفاع الجنوب أفريقي لركنية.

الدقيقة 57 عرضية من أبو الفتوح تصطدم بيد لاعب جنوب أفريقيا يحتسبها الحكم ضربة جزاء ويتصدى لها رمضان صبحي محرزًا الهدف الأول للفراعنة.

يضغط لاعبو جنوب أفريقيا على أمل تعديل النتيجة فى الوقت الذى يعتمد عليه الفراعنة على الهجمة المرتدة.

يهدأ اللقاء بعدها نسبياً ويستحوذ لاعبى جنوب أفريقيا على مجريات المباراة لكن دون خطورة تذكر على مرمى الفراعنة بفضل التكتل الدفاعي للفراعنة .

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقة بعد إصابة أحمد رمضان بيكهام.

الدقيقة 70 يشهر الحكم كارت أصفر لمحمد عبد السلام بسبب مشادة مع لاعب جنوب أفريقيا.

الدقيقة 73 ضربة حرة مباشرة لجنوب أفريقيا على حدود منطقة الجزاء ينجح دفاع الفراعنة فى إخراجها لركنية.

الدقيقة 74 ركنية لجنوب أفريقيا يقابلها ماهالاتسي برأسية تخرج بجوار القائم الأيسر لمحمد صبحي .

الدقيقة 80 ضربة حرة مباشرة لمنتخب جنوب أفريقيا على حدود منطقة جزاء المنتخب المصري يلعبها ماهالاتسي قوية رائعة تصطدم بالعارضة وتخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 83 هجمة وان تو بين عبد الرحمن مجدي و عمار حمدي تصل لعبد الرحمن يصل داخل منطقة الجزاء ويمررها أرضية عرضية تصطدم بدفاع جنوب أفريقيا وتعود له مجدداً يقابلها بتسديدة قوية فى المرمى معلنا عن الهدف الثاني.

الدقيقة 86 هجمة وان تو بين رمضانم و عمار حمدي يلعبها الأخير عرضية يخرجها دفاع جنوب أفريقيا لركنية.

الدقيقة 87 التبديل الأول لمنتخب مصر بخروج مصطفي محمد ونزول صلاح محسن.

الدقيقة 88 تسديدة ضعيفة من عبد الرحمن مجدي تخدع الحارس ويفشل فى التصدي لها معلنا عن الهدف الثالث للفراعنة والثاني لعبد الرحمن مجدي.

الدقيقة 90 يدفع شوقى غريب بتديله الثاني بنزول محمد صادق بدلاً من المتألق عبد الرحمن مجدي ، ويعلن بعدها الحكم عن إنتهاء المباراة بفوز الفراعنة 3 / 0 و التأهل لاوليمبياد طوكيو ونهائى كأس الامم الأفريقية.