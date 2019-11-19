شكرا لقرائتكم عمار حمدي: تركيزنا في الفوز بالبطولة الحالية من أجل إسعاد الجماهير الغاضبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأوليمبي تحت ٢٣ سنة، أن كل لاعبي المنتخب بذلوا مجهودات كبيرة في مباراة اليوم أمام جنوب افريقيا، مشددا على أن تتويجه برجل مباراة اليوم هو تكليل لمجهودات اللاعبين ككل.

وأشار إلى أن اللعب في أي مركز لمنتخب مصر هو شرف لنا، مشيرا إلى أنه مستعد للعب كحارس مرمى، لأن ارتداء قميص المنتخب هو هدف وشرف لاي لاعب مصري.

وعن مواجهة كوت ديفوار في النهائي: "تركيزنا هو الفوز بالبطولة الحالية من أجل إسعاد الجماهير الغاضبة -من وجهة نظره- بسبب عدم فوز المنتخب الوطني ببطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي.

وطالب لاعب المنتخب الوطني الجماهير المصرية بالتواجد في المباراة النهائية لأنها تمثل عامل تحفيز قوي للاعبين، وظهر ذلك على مدار مباريات البطولة منذ البداية حتى الآن.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب مصر وكوت ديفوار في الأولمبياد القادمة.