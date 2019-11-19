شكرا لقرائتكم شوقى غريب : قلت للاعبين هنروح طوكيو حتى لو هنموت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى عن كواليس حديثه مع اللاعبين بعد التأهل لأولمباد طوكيو 2020 بالفوز على جنوب أفريقيا بثلاية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

قال غريب في تصريحات تلفزيونية إنه أخبر اللاعبين بضرورة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 حتى لو كان الموت ثمنا لذلك الصعود.

عبر المدير الفني للمنتخب الأولمبى عن سعادته بالجمهور الذى حضر من كل حد وصوب لمؤازرة الفراعنة الصغار في مشوارهم بالبطولة مؤكدا أنه لم يرى هذا العدد الغفير من المشجعين سوى في 2006 .

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ووعد غريب الجماهير بالحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو كمنا حدث ذلك في الأرجنتين.

وعن النقد الذى يتعرض له قال :" ما بزعلش وباستفيد من جميع الأراء".