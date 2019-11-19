بعد 60 دقيقة .. رمضان صبحي يمنح مصر هدف التقدم على جنوب افريقيا...

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جدة - عمرو شويل بعد مرور 60 دقيقة نجح رمضان صبحي فى إحراز هدف التقدم لمنتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا من ضربة جزاء فى اللقاء المقام باستاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. بدأت أحداث الشوط الثاني بهجمة منظمة عن طريق رمضان صبحي و عبد الرحمن مجدي تصل لمصطفي محمد داخل منطقة الجزاء يمررها رائعة لرمضان لكن ينقذها دفاع جنوب أفريقيا. الدقيقة 48 ينجح أحمد أبو الفتوح فى منع هجمة من لاعبى جنوب أفريقيا يلعبها لرمضان صبحي يصل حدود منطقة الجزاء تصل لأبو الفتوح يلعبها أرضية رائعة يسددها رمضان صبحي لكن ينقذها دفاع جنوب أفريقيا مرة ثانية. الدقيقة 50 توغل لعمار حمدي لكن يعرقله مدافع جنوب أفريقيا " ماهالاتسي " ويحصل على إنذار أصفرويحتسب الحكم ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء ، يتصدى لها أحمد أسامه جلال يخرجها الحارس لركنية. الدقيقة 52 هجمة عن طريق أكرم توفيق يلعبها أرضية لأبو الفتوح يمررها عرضية داخل منطقة الجزاء تصل للحارس قبل رأس مصطفى محمد. الدقيقة 53 تسديدة قوية من مصطفي محمد يصدها الحارس لتصل لرمضان صبحي الذى يراوغ دفاع جنوب أفريقيا ويسددها قوية تعلو القائم بقليل. الدقيقة 54 عرضية رائعة عن طريق عبد الرحمن مجدي يخرجها الدفاع الجنوب أفريقي . الدقيقة 56 مرور رائع من أبو الفتوح يلعبها عرضية يخرجها الدفاع الجنوب أفريقي لركنية. Advertisements الدقيقة 57 عرضية من أبو الفتوح تصطدم بيد لاعب جنوب أفريقيا يحتسبها الحكم ضربة جزاء ويتصدى لها رمضان صبحي محرزاً الهدف الأول للفراعنة. بدأ شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي. الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبد الرحمن مجدي. الهجوم: مصطفى محمد. كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.

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