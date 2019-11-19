شكرا لقرائتكم دموع الفرحة تكسو وجه رمضان صبحى بعد تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأوليمبي في نوبة بكاء شديدة، بعد تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة المقامة على الأراضي المصرية.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا كبيرا على منتخب جنوب افريقيا بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة ٨٤.

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وأثناء الاحتفال مع الجماهير دخل اللاعب الذي سجل الهدف الاول في نوبة بكاء شديدة، وذهب إليه محمد شوقي لمدرب المساعد وباقي أفراد الجهاز الفني من أجل تهدئته.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.