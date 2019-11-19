مارادونا يترك منصبه مدربا لخميناسيا لا بلاتا









اسماء السيد - استقال اسطورة الارجنتين دييغو مارادونا من منصبه مدربا لنادي خيمناسيا لا بلاتا لكرة القدم كما اعلن مصدر داخل النادي لوكالة فرانس برس الثلاثاء بعد ثلاثة اشهر فقط على توليه الاشراف عليه.

وكان مارادونا (59 عاما) وبحسب تقارير صحافية ربط مصيره بمستقبل رئيس النادي غابريال بيليغرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

واستلم مارادونا تدريب الفريق في مطلع ايلول/سبتمبر الماضي عندما كان يحتل المركز الاخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقه قبل ان يصعد الى المركز الثاني والعشرين.

وخاض الفريق اخر مباراة باشراف مارادونا بفوزه على الدوسيفي 3-صفر في نهاية الاسبوع الماضي.