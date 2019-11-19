جيسوس : صلاح تجاوز مرحلة التقييم ومحرز الأكثر مهارة









اسماء السيد - دخل جابرييل جيسوس نجم وهداف مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل دائرة الصراع مع الملايين من عشاق الكرة العالمية في المنطقة العربية، وأصبح واحداً ممن تحدثوا عن المقارنة المستمرة عربياً بين النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والنجم الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي، وقال جيسوس في حوار مع صحيفة الاتحاد الإماراتية خلال وجوده في أبوظبي للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة الودية الدولية أمام كوريا الجنوبية إن صلاح برهن على جودته وقدراته التهديفية بصورة أصبح معها لا مجال لمزيد من الحديث عنه، فقد سجل الكثير من الأهداف في الموسمين الماضيين، وأثبت للجميع قدراته الكبيرة.

وامتدح النجم البرازيلي رياض محرز الذي يلعب إلى جواره في صفوف مان سيتي، قائلاً إنه أحد أمهر اللاعبين الذين لعب معهم في فريق واحد، مشيراً إلى أن محرز يسجل ويصنع الأهداف، وسبق له التألق في صفوف ليستر سيتي، ويواصل التوهج مع فريق مان سيتي، فهو يسجل الأهداف ويصنعها، ويفعل كل شئ مما يجعله لاعباً مبهراً وفقاً لرؤية جاييل جيسوس.

ليفربول الأفضل

وعن فريق ليفربول وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن مان سيتي، أكد جيسوس أن الليفر في أفضل حالاته، ويقدم كرة قدم أشبه ما تكون بما كان يقدمه مان سيتي في الموسمين الماضيين، وأشار نجم البرازيل إلى أن المنافسة على لقب الدوري لازالت مفتوحه على مصراعيها على الرغم من تقدم ليفربول، وتقديمه مباريات كبيرة، وأضاف :"يجب أن نعود لأفضل مستوياتنا لكي نتمكن من تقليل الفجوة مع ليفربول، والمنافسة من جديد على لقب الدوري، خاصة أن ليفربول هو الفريق الأفضل في الوقت الراهن".

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دوري الأبطال حلم أبوظبي

وفيما يتعلق بطموح مان سيتي للحصول على دوري أبطال أوروبا، خاصة أنه حلم كبير للجهات المالكة للنادي في أبوظبي، وكذلك جماهير سيتي وجهازه الفني بقيادة جوارديولا وكذلك نجوم الفريق قال جيسوس :"الحصول على دوري الأبطال حلمنا جميعاً بالطبع، لقد حاولنا الموسم الماضي أن نصل لأبعد مرحلة ممكنة والتتويج باللقب، ولكننا لم نتمكن من بلوغ النهائي، وبالطبع سيظل الطموح هو الفوز باللقب، وفي الموسم الحالي نقدم مستويات جيدة، وقد يكون هذا هو موسمنا في البطولة القارية، نعم نتطلع بشغف كبير للجلوس على العرش الأوروبي، ولكن بالطبع المهمة لن تكون سهلة".

ميسي والإساءة للبرازيل

وفي أكثر جوانب المقابلة إثارة كانت المفاجأة في أن جيسوس لم يفتح النار على ليونيل ميسي قائد الأرجنتين على الرغم من العداء الكروي التاريخي بين البرازيل والأرجنتين، وعلى الرغم مما فعله ميسي في السوبر كلاسيكو الذي أقيم في الرياض قبل أيام، فقد أشار ميسي لمدرب البرازيل تيتي بأن يلتزم الصمت، وعن هذه الإشارات التي تمثل إساءة للبرازيل قال جيسوس :"في الحقيقة لم أشاهد ميسي حينما فعل ذلك، ولم أشاهد اللقطة عقب نهاية المباراة، ولكنها مباراة الديربي أو الكلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، ومن الوارد أن يحدث ذلك في عالم كرة القدم، وخاصة في هذه النوعية من المباريات، أما عن حديث تياجو سيلفا عن أن ميسي يضغط دائماً على الحكام فإنني أعتقد أن قائد كل فريق يفعل ذلك في كثير من الأحيان، إنها كرة القدم، وهذا وارد دائماً".