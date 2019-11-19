قطر تعزز صدارتها بفوز صعب على أفغانستان في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - عزز المنتخب القطري صدارته للمجموعة الخامسة بفوز بشق النفس على مضيفه الأفغاني 1-صفر الثلاثاء في العاصمة الطاجيكية دوشانبي في الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس اسيا 2023.

وسجل اكرم عفيف الهدف الوحيد في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وأهدرت افغانستان فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 29 من ركلة جزاء انبرى لها أحمد عمران وتصدى لها حارس مرمى السد سعد الشيب.

وهو الفوز الثالث على التوالي لقطر والرابع في التصفيات مقابل تعادل واحد فرفعت رصيدها الى 13 نقطة مبتعدة بفارق نقطة واحدة أمام مطاردتها المباشرة عمان التي تغلبت بالنتيجة ذاتها على ضيفتها الهند على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

وسجل محسن صالح الغساني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.

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في المقابل، منيت أفغانستان بخسارتها الثالثة في التصفيات والثانية أمام قطر بعدما كانت منيت بهزيمة مذلة في الدوحة في الجولة الأولى بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، فتجمد رصيدها عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وعانى المنتخب القطري، بطل آسيا 2019، كثيرا خلال اللقاء لاسيما في الشوط الاول، ولولا تدخل حارس المرمي الشيب وإنقاذه ركلة الجزاء لزادت معاناته.

وفي المباراة الثانية، واصل المنتخب العماني تضييق الخناق على بطل آسيا، وحقق فوزه الرابع في التصفيات والثاني على التوالي منذ خسارته امام قطر بالذات 1-2 في الدوحة في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أهداف مباراة قطر وأفغانستان: