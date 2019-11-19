تعادل العراق والبحرين يبقي الصدارة على حالها









اسماء السيد - انتهت مواجهة القمة بين المنتخبين العراقي والبحريني بالتعادل السلبي الثلاثاء على ستاد عمان الدولي في إطار منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

وشهدت هذه المجموعة اليوم ايضا فوز هونغ كونغ على كمبوديا 2-صفر.

وفرض المنتخب العراقي أفضليته على نظيره البحريني طوال أحداث اللقاء وخصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد أخطر الفرص من المهاجم مهند علي بكرة ارتدت من القائم عند الدقيقة (85).

ورغم التعادل بقيت الصدارة على حالها حيث رفع المنتخب العراقي رصيده الى (11) نقطة من (5) مباريات، مقابل (9) نقاط للبحرين من (5) مباريات، و(6) لإيران من (4) مباريات، و(5) لهونغ كونغ، ونقطة واحدة لكمبوديا وكلاهما خاض (5) مباريات.

وستقام الجولة السابعة من التصفيات خلال شهر آذار/مارس من العام المقبل وتشهد مواجهتي ايران مع هونغ كونغ في طهران والبحرين مع كمبوديا في المنامة، على ان يخلد المنتخب العراقي للراحة.

يذكر ان الإتحاد العراقي لكرة القدم اختار العاصمة الأردنية عمان لإقامة مواجهتي منتخب بلاده امام ايران والبحرين بسبب الأوضاع الأمينة والاحتجاجات التي تمر بها البلاد للشهر الثاني على التوالي.

وكان المنتخب العراقي فاز الخميس الماضي على ايران 2-1.

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واعرب مدرب المنتخب العراقي السلوفيني ستريشكو كاتانيتش عن رضاه للمستوى الذي قدمه لاعبه امام البحرين معتبرا النقطة التي حصل عليها مهمة في مشوار التصفيات وقال في المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة "اللاعبون قدموا اداء جيدا والنقطة التي خرجنا بها مهمة جعلتنا نعزز موقعنا في الصدارة".

واضاف "لدينا ثلاث مباريات وعلينا تحقيق الفوز في جميعها لاننا نطمح التأهل الى المرحلة الثانية كأول المجموعة".

ولم يتردد كاتانيتيش في الدفاع عن مسيرته مع المنتخب العراقي قائلا "بعد الخسارة على استاد كربلاء في (اشارة الى نهائي بطولة غرب اسيا التي توج بلقبها المنتخب البحريني)الكل تكلم عن الفريق وبعد الفوز على ايران تغيرت الاوضاع".

ولفت مدرب المنتخب العراقي الى ان "نشوة الفوز على ايران اثرت علينا".

من جهته اشار مدرب المنتخب البحريني، البرتغالي هيلو سوزا الى ان "المباراة امام العراق كانت صعبة كما توقعنا. في الشوط الاول كنا الافضل، وعانينا في الشوط الثاني باغلاق المنتخب العراقي لمناطق الدفاع".

واضاف سوزا "لا فرق بين المنتخب العراقي ونظيره البحريني ولا يريد احد ان يخسر، عملنا في الفترة الماضية وطورنا الفريق".

ملخص مباراة العراق والبحرين: