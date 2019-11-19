ساحل العاج تنتزع بطاقة التأهل إلى اولمبياد 2020









اسماء السيد - اقتنص منتخب ساحل العاج بطاقة التأهل الى دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو عام 2020 بفوزه على نظيره الغاني 3-2 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2 الثلاثاء على ملعب القاهرة في نصف نهائي كأس امم افريقيا تحت 23 سنة.

وكان المنتخب العاجي الافضل خلال المباراة والاخطر على مرمى غانا ونجح يوسف داو في احراز هدف التقدم مستغلا عرضية حامد جونيور وسددها على يمين كوامي باه (13)، واهدر يوسف داو وجونيور تراوري عدة فرص خطرة كانت كفيلة بحسم المباراة في الشوط الاول.

واصل المنتخب العاجي تفوقه في الشوط الثاني رغم ادراك غانا للتعادل عن طريق ياو يبواه اثر عرضية صامويل اوبينغ سددها على يسار تابي إليزير (51).

واضاف يوسف داو الهدف الثاني لمنتخب ساحل العاج حين حول برأسه كرة عرضية لسيلاس جناكا على يمين كوامي باه (85).

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت الضائع ادرك ايفانز منساه التعادل للمنتخب الغاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يسار اليزير.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوطين الاضافيين قبل ان تحسم ساحل العاج النتيجة في صالحها بفضل ركلات الترجيح 3-2.

وتلتقي ساحل العاج في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل مع الفائز من مواجهة مصر مع جنوب افريقيا التي تقام لاحقا.

وهي المرة الثانية التي تتأهل فيها ساحل العاج إلى الاولمبياد بعد الاولى في بكين 2008، فيما فشلت غانا صاحبة برونزية برشلونة 1992، في التأهل للمرة السابعة في تاريخها بعد 1964 و1968 و1962 و1992 و1996 و2004.

ويتأهل الفائزان في نصف النهائي مباشرة الى المباراة النهائية والاولمبياد، في حين يتنافس الخاسران على نيل البطاقة الثالثة الأخيرة للعرس الأولمبي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.