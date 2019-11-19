شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 19 / 11 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 19 / 11 / 2019 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي يكشف حجم إصابة جونيور أجاي في ودية الاتصالات

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد عضلي بسيط خلال مشاركته في ودية الاتصالات التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش. وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتصالات بهدف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء، في التجربة الودية التي أقيمت مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سوبر كورة.. شعار فايلر يرجح كفة هذا الثنائى الأفريقى فى صفقات الأهلى

بدو أن ميركاتو الأهلي الشتوي المقبل سيكون مشتعلا بشكل كبير رغم عدم أحقية الفريق الأحمر سوى في التعاقد مع اثنين لاعبين من خلال استخدام بند الاستبدال الذي يمنح الأهلي وكل الأندية الحق في استبدال 5 لاعبين استنفد الفريق الأحمر منهم 3. ويتبع فايلر في ملف التعاقد مع المهاجم الجديد مقولة اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفهوش، خاصة أنه تابع الثنائي في الدورى السويسرى قبل تعاقده مع الأهلى، وفضلهما عن المهاجمين الأخرين المرشحين لتدعيم هجوم الفريق.

الأهلي يهزم الاتصالات بهدف "أزارو" بمشاركة "مارسليو"

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فاز فريق الأهلي على الاتصالات بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد التتش في إطار استعدادات الأحمر للارتباطات المقبلة محليًا وأفريقيًا. وظهر حسين السيد ظهير أيسر الفريق لأول مرة في حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق حيث دفع المدير الفني بالظهير الأيسر في ودية الاتصالات التى حسمها الاهلي بهدف نظيف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء.

جراحة ناجحة لغضروف حمدى فتحى فى ألمانيا

أجرى حمدي فتحي لاعب الأهلي جراحة غضروف الركبة عصر اليوم الثلاثاء في ألمانيا تحت إشراف هيرنان ماير الخبير المتخصص في جراحات الركبة. ورافق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، اللاعب حمدي فتحي في ألمانيا وتواجد معه اليوم خلال إجراء الجراحة للاطمئنان على حالته.

الأهلي يستعيد جيرالدو بعد إنتهاء "الأجندة الدولية"

يعود الانجولي جيرالدو لاعب الأهلي إلى القاهرة غدا الأربعاء؛ للانتظام في مران الفريق، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في لقاءي جامبيا والجابون، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

ويستعد الأهلي لمباراتي الجونة في الدوري ثم النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.