شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لغز سيارة إسعاف أجايى فى إثارة الرعب داخل النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الهلع والصدمة أصابت جماهير الأهلي بعد خروج أنباء من داخل النادي بتعرض النيجيري جونيور أجاي مهاجم وهداف الفريق لإصابة قوية في العضلة الأمامية، خلال مواجهة الاتصالات الودية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه وليد أزارو.

ومن المقرر أن يضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجًا تأهيليًا للاعب النيجيري للتعافي من الإصابة والعودة للتدريبات الجماعية، ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الإثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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