شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يصعدان لنصف نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجحت فرق كل من الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد لكرة السلة فى الصعود لنصف نهائي بطولة دورى المرتبط بعد الفوز فى مباريات اليوم بربع نهائي المنافسات.

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تغلب الأهلى على الجيش 68/77 وفاز الزمالك على سموحة 75/77 أما الاتحاد السكندرى ففاز على سبورتنج 90/71 وفيما يخص الجزيرة فتغلب على التأمين 68/61

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الجزيرة بينما يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى منافسات نصف النهائي.