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الأهلى والزمالك يصعدان لنصف نهائي دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نجحت فرق كل من الأهلى والزمالك والجزيرة والاتحاد لكرة السلة فى الصعود لنصف نهائي بطولة دورى المرتبط بعد الفوز فى مباريات اليوم بربع نهائي المنافسات.

 

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تغلب الأهلى على الجيش 68/77  وفاز الزمالك على سموحة 75/77 أما الاتحاد السكندرى ففاز على سبورتنج  90/71 وفيما يخص الجزيرة فتغلب على التأمين 68/61 

 

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الجزيرة بينما يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى منافسات نصف النهائي.

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