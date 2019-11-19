شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الرحمن مجدى يحرز الهدف الثانى للمنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عبد الرحمن مجدى لاعب المنتخب الأولمبى الهدف الثانى لفريقه فى شباك منتخب جنوب أفريقيا بالدقيقة 84 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر.

وتقدم المنتخب الوطنى الأولمبى بهدف من ركلة جزاء أحرزه رمضان صبحى، لتصبح النتيجة 2/0 للفراعنة حتى الآن.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

Advertisements

وضم تشكيل جنوب أفريقيا كلاً من:

حراسة المرمى: دارين جونسون

الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.

الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي.

الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج.

كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.