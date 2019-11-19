شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الأوليمبي يقتحمون المؤتمر الصحفي احتفالا بالأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر
وحقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 84.
وأثناء حديث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب عن المباراة في المؤتمر الصحفي، فوجئ الجميع بدخول عدد من اللاعبين معهم العلم المصري، للاحتفال مع المدير الفني بطريقة رائعة نالت استحسان كل الصحفيين المصريين والأجانب الحاضرين.
وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.
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