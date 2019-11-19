شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. صاروخية عبد الرحمن مجدى تسجل الثالث للمنتخب أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سدد عبد الرحمن مجدى لاعب منتخب مصر الأولمبى الهدف الثانى له والثالث للفريق فى شبك جنوب أفريقيا من تسديدة صاروخية لم يتمكن دارين جونسون حارس المرمى من الإمساك بها، فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر.

وتقدم المنتخب الوطنى الأولمبى بهدف من ركلة جزاء أحرزه رمضان صبحى، ثم أحرز عبد الرحمن مجدى الهدف الثانى والثالث، لتصبح النتيجة 3/0.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبى كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

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حراسة المرمى: دارين جونسون

الدفاع: نيجزانا، ثيندو موكوميلا، تيرشوس ماليبي، كاتليجو موهامي.

الوسط: تيوهو موكوينا، أثينكوسي دلالا، سيفو مبولي.

الهجوم: كوديسانج - كاموهيلو ماهلاتسي، لوثر ثينج.

كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.