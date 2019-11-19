شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فرحة وزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة بعد فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 84 والدقيقة 89، وعقب التأهل دخل الثنائى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة فى وصلة فرح خطفت أنظار المتواجدين فى المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة بحضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

احتفل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 سنة، مع الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة، بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

تقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.

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الجنايني و وزير الرياضة

فرحة الوزير و الجنايني