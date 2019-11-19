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شوقى غريب أول مصري يتأهل للأولمبياد "مدربًا ولاعبًا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

 

وأصبح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أول مصري يشارك في الأولمبياد كمدرب وكلاعب حيث كان ضمن لاعبي المنتخب الوطني الذي شارك في أولمبياد لوس أنجلوس 84 قبل أن يقود المنتخب الأولمبى لأولمبياد طوكيو مساء اليوم.

 

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وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.

 

 

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