شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب أول مصري يتأهل للأولمبياد "مدربًا ولاعبًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وأصبح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أول مصري يشارك في الأولمبياد كمدرب وكلاعب حيث كان ضمن لاعبي المنتخب الوطني الذي شارك في أولمبياد لوس أنجلوس 84 قبل أن يقود المنتخب الأولمبى لأولمبياد طوكيو مساء اليوم.

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