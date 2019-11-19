شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجماهير تزين استاد القاهرة في ليلة صعود مصر لأولمبياد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد استاد القاهرة الدولي ملحمة للجمهور المصرى بجميع فئاته العمرية، خاصة من الشباب والعائلات، في مباراة المنتخب المصرى مع نظيره جنوب أفريقيا في الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتأهل المنتخب الأولمبي إلى أوليمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخبين في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

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