شاهد.. شوقى غريب يحتفل بالفوز على جنوب أفريقيا بقميص طوكيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بالفوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 3/0 بقميص أولمبياد طوكيو 2020 عقب المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور قبل النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر.
المنتخب الأولمبى تأهل لمواجهة كوت ديفوار يوم الجمعة فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر، كما ضمن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
أحرز أهداف منتخب مصر رمضان صبحي فى الدقيقة 59 وعبد الرحمن مجدي فى الدقائق 83 و 85.
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