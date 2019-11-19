شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المنتخب الأولمبي يحتفل بالتأهل للأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 سنة، مع الجماهير المصرية المتواجدة في استاد القاهرة، بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب افريقيا بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، ذهب اللاعبون إلى المدرجات من أجل الاحتفال مع الجماهير على طريقتهم الخاصة، من خلال الرقص والغناء، فرحًا بالتأهل للأولمبياد التي ستقام في العام المقبل.

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وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد المقبلة.