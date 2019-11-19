شكرا لقرائتكم خبر عن نقل لاعب سلة الاتحاد السكندرى إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب محمد طه ميدو، لاعب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى خلال مباراة فريقه أمام سبورتنج فى مباريات اياب دور ربع نهائي دورى المرتبط، وغادر اللاعب المباراة وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء وجارٍ إجراء الفحوصات لتحديد مدى الإصابة التى يعانى منها.

كان محمد طه قد قاد منتخب السلة التتويج بلقب البطولة الأفريقية التى اقيمت بأوغندا وحصل خلالها على جائزة أفضل لاعب.

يذكر أن الاتحاد تغلب على سبورتنج فى مباراة الذهاب وحالة فوزه فى مباراة اليوم يصعد لنصف نهائي البطولة المحلية