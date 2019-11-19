شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: قلت للاعبي المنتخب الأولمبي "لو هنموت.. هنروح طوكيو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي سعادته بعد صعود للفراعنة للأولمبياد، مشددًا أن ما حدث يعد نتاجًا لمجهود كبير بُذل خلال السنوات الماضية.

وقال شوقي غريب عقب مباراة جنوب أفريقيا التى فازت فيها مصر بثلاثية نظيفة: "الحمد لله ربنا كلل جهودنا.. كل مباراة لها طريقه لعب وبين الشوطين قلت للاعبين لم نر مثل هؤلاء الجماهير إلا في 2006 لو هنموت هنروح طوكيو واللي مش قادر يريح.. قمت بتعديل طريقة اللعب وذاكرنا كويس وحصدنا نتيجة تعبنا"

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وأضاف شوقي غريب أنه تقبل النقد طوال الفترة الماضية، موجهًا الشكر للجماهير التي ساندت المنتخب الأوليمبي وكانت سبباً في الفوز حتى النهاية كاشفا عن أن هناك برنامجًا للحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو المقبلة"

وصعد منتخبنا الوطني للأولمبياد بعد غياب 8 سنوات بعد تأهله للمباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بعد تخطيه عقبة منتخب جنوب افريقيا بنتيجة 3/0، ليواجه منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية، وتنص اللوائح على صعود أول 3 منتخبات للأولمبياد.