شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 75 دقيقة.. 1 / 0 لمنتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 75 دقيقة ما زال التقدم لصالح منتخب مصر الأوليمبي على جنوب أفريقيا بهدف رمضان صبحي من ضربة جزاء فى اللقاء المقام باستاد القاهرة فى الدور قبل النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

بدأت أحداث الشوط الثاني بهجمة منظمة عن طريق رمضان صبحي و عبد الرحمن مجدي تصل لمصطفي محمد داخل منطقة الجزاء يمررها رائعة لرمضان لكن ينقذها دفاع جنوب أفريقيا.

الدقيقة 48 ينجح أحمد أبو الفتوح فى منع هجمة من لاعبى جنوب أفريقيا يلعبها لرمضان صبحي يصل حدود منطقة الجزاء تصل لأبو الفتوح يلعبها أرضية رائعة يسددها رمضان صبحي لكن ينقذها دفاع جنوب أفريقيا مرة ثانية.

الدقيقة 50 توغل لعمار حمدي لكن يعرقله مدافع جنوب أفريقيا " ماهالاتسي " ويحصل على إنذار أصفرويحتسب الحكم ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء ، يتصدى لها أحمد أسامه جلال يخرجها الحارس لركنية.

الدقيقة 52 هجمة عن طريق أكرم توفيق يلعبها أرضية لأبو الفتوح يمررها عرضية داخل منطقة الجزاء تصل للحارس قبل رأس مصطفى محمد.

الدقيقة 53 تسديدة قوية من مصطفي محمد يصدها الحارس لتصل لرمضان صبحي الذى يراوغ دفاع جنوب أفريقيا ويسددها قوية تعلو القائم بقليل.

الدقيقة 54 عرضية رائعة عن طريق عبد الرحمن مجدي يخرجها الدفاع الجنوب أفريقي .

الدقيقة 56 مرور رائع من أبو الفتوح يلعبها عرضية يخرجها الدفاع الجنوب أفريقي لركنية.

الدقيقة 57 عرضية من أبو الفتوح تصطدم بيد لاعب جنوب أفريقيا يحتسبها الحكم ضربة جزاء ويتصدى لها رمضان صبحي محرزاً الهدف الأول للفراعنة.

يضغط لاعبو جنوب أفريقيا على أمل تعديل النتيجة فى الوقت الذى يعتمد عليه الفراعنة على الهجمة المرتدة.

يهدأ اللقاء بعدها نسبياً ويستحوذ لاعبى جنوب أفريقيا على مجريات المباراة لكن دون خطورة تذكر على مرمى الفراعنة بفضل التكتل الدفاعي للفراعنة .

يتوقف اللقاء لأكثر من دقيقة بعد إصابة أحمد رمضان بيكهام.

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الدقيقة 70 يشهر الحكم كارت أصفر لمحمد عبد السلام بسبب مشادة مع لاعب جنوب أفريقيا.

الدقيقة 73 ضربة حرة مباشرة لجنوب أفريقيا على حدود منطقة الجزاء ينجح دفاع الفراعنة فى إخراجها لركنية.

الدقيقة 74 ركنية لجنوب أفريقيا يقابلها ماهالاتسي برأسية تخرج بجوار القائم الأيسر لمحمد صبحي .

بدأ شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، تشكيل مباراة جنوب أفريقيا وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: مصطفى محمد.

كان منتخب كوت ديفوار قد فاز على غانا بضربات الترجيح 3 / 2 وتأهل لنهائى أمم أفريقيا.