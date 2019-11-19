مصطفى محمد "البلدوزر الجديد".. من شبح الصليبي لمهاجم مصر الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

لكل عصر رجاله، فالتاريخ لا ينسى المواهب التي تشق طريقها في لحظات الانكسار قبل الانتصار، فقبل بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة الجميع تسأل هل تترك كتيبة المدرب شوقي غريب بصمة واضحة في البطولة أم سيكون الخروج من الباب الخلفي كما حدث مع الكبار.

كل شيء من بدايته كان ينذر بأننا أمام جيل استثنائي في كل شيء أعاد للأذهان ذكريات سابقة على مستوى منتخبات الشباب والأولمبي والكبار، لكن تظل النقطة الأكثر بريقًا هو اكتشاف مهاجم قادر على التواجد مع المنتخب الأول لسنوات.

مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، استطاع أن يلفت الأنظار خلال أمم أفريقيا تحت 23 سنة، بعد تصدره قائمة هدافي المسابقة برصيد 4 أهداف ولديه مباراة في النهائي يمكنه خلالها من زيادة عدد الأهداف المسجلة باسمه.

صاحب الـ 22 عامًا، ولد يوم 28 نوفمبر 1997 بمدينة القاهرة، حيث شق طريقه في البداية مع مزارع دينا ناشئًا، ليخطو بعدها إلى وادي دجلة، قبل أن يلتحق بقطاع الناشئين في نادي الزمالك، ليكون عام 2015 فارقًا في مسيرته بعد اختياره للتواجد مع الفريق الأول رغم عدم بلوغه سن الـ 18 وقتها.

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بعد مشاركة ضعيفة مع الزمالك في موسمه الأول مع الكبار، قرر أن يخرج ليحصل على مشاركة أفضل لينتقل إلى الداخلية موسم 2016 / 2017 ويسجل بقميصه 4 أهداف، بعدها اعير إلى طنطا وسجل 6 أهداف في 23 مباراة.

كادت مسيرته مصطفى محمد أن تنتهي قبل أن يسطع نجمه، فقد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، غاب على إثرها لفترة كبيرة عن الملاعب، لكنه عاد أقوى حيث سجل خلال تجربته مع طلائع الجيش 12 هدفا، ليكون بذلك جديرا بالعودة مجددا لصفوف نادي الزمالك.

قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، أحرز المهاجم الشاب 5 أهداف بالقميص الأبيض منها هدف في الدوري و4 أهداف في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

منذ اللحظة الأولى وبعد تسجيله لعدد من الأهداف خلال مشاركته بقميص المنتخب الأولمبي في أمم أفريقيا، الجميع بدأ بتشبيه اللاعب بالمهاجم عمرو زكي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، والذي كانت بدايته قوية سواء مع منتخب الشباب أو بطولتي أفريقيا للكبار 2006 و2008.

زكي الذي كان يلقب بـ"البلدوز" تميز خلال الفترة التي قضاها في الملاعب سواء في مصر أو خلال تجاربه الاحترافية القصيرة، بالقدرة على التسجيل بالرأس والقوة الجسدية في افتكاك الكرة، الجماهير المصرية ترى الآن في مصطفى محمد خير خليفة للمهاجم عمرو زكي، ليكون بذلك مهاجم المرحلة الذي تنتظر منه الجماهير الكثير في قادم المنافسات مع المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول.