بالفيديو.. لاعبو مصر الأولمبي يقتحمون مؤتمر شوقي غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة اليوم الثلاثاء في الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

واقتحم لاعبو المنتخب المؤتمر الصحفي لمدربهم شوقي غريب من أجل مشاركتهم الاحتفال بالصعود إلى الأولمبياد، وقاموا برش المياه ورفع علم اليابان في إشارة إلى التأهل لـ "طوكيو 2020".

وبهذا الفوز، ضرب المنتخب المصري موعدا مع المنتخب الإيفواري في المباراة النهائية، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

يُذكر أن منتخب مصر بلغ المربع الذهبي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، فيما تأهل منتخب جنوب أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط.