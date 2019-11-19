اللائحة ترد.. هل أصبحت مشاركة 4 لاعبين مصريين مهددة في الأولمبياد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

يعود المنتخب المصري لكرة القدم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية من جديد بعد غيابه عن النسخة الماضية في ريو دي جانيور، لتشهد طوكيو اليابانية على تواجده مرة أخرى.

نظام لعبة كرة القدم في الأولمبياد يحتم أن يكون جميع لاعبي الفريق أعمارهم 23 عام تمامًا أو أقل، باستثناء ثلاثة لاعبين فوق السن المسموح يدعمون منتخباتهم.

أولمبياد طوكيو 2020 ستنطلق في شهر يوليو المقبل، مما سيؤدي إلى تواجد عدد من اللاعبين في منتخب مصر ممن أعمارهم تتعدي 23 عام بأيام أو شهور قليلة في البطولة.

رمضان صبحي، محمد صادق، ناصر ماهر وأحمد رمضان "بيكهام"، جميعهم ستتعدى أعمارهم سن الـ23 عام مع موعد انطلاق البطولة الأولمبية.

لكن لوائح البطولة لن تؤدي لاحتساب اللاعبين فوق السن في حال مشاركتهم في المنافسات، إذا لا يتم الاحتكام إلى موعد انطلاقها لحساب أعمار اللاعبين.

Advertisements

وتنص لائحة أولمبياد طوكيو في البند الرابع من المادة رقم 13 على الآتي:

"جميع اللاعبين الذين يشاركون في التصفيات أو المنافسات يجب أن يكونوا من مواليد يوم 1 يناير 1997 أو ما بعده، مع السماح لثلاثة لاعبين مما أعمارهم تفوق هذا السن بالمشاركة والتواجد في المنافسات النهائية".

وهنا تؤكد لائحة البطولة على أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في تصفيات الأولمبياد يكون من حقهم المشاركة في المنافسة النهائية التي ستقام في اليابان.

أي أن الرباعي المصري لن يتم قيده في قائمة منتخب مصر بين الثلاثي فوق السن، وهو ما ينطبق أيضًا على أي لاعب لم يشارك في التصفيات ولكنه من مواليد عام 1997.

لائحة الأولمبياد لا تنظر نهائيًا إلى موعد انطلاق البطولة، ولكنها ترتبط باليوم الأول من شهر يناير من عام إقامتها، وهو ما يسمح لأي لاعب -حتى لو لم يشارك في التصفيات- من مواليد عام 1997 بالمشاركة بشكل طبيعي دون احتسابه فوق السن.