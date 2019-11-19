ساسي يخرج مصابًا في مباراة تونس وغينيا الإستوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
تعرض فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ومنتخب تونس، لإصابة خلال المشاركة مع نسور قرطاج في مواجهة غينيا الإستوائية بتصفيات أمم أفريقيا 2021.
الدقيقة 59 من اللقاء شهدت سقوط ساسي أرضًا وشكواه من إصابة في العضلة الضامة، ليضطر منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس لتبديله.
ساسي خرج من ملعب اللقاء محمولًا، في ظل عدم قدرته على استكمال المباراة الثانية لمنتخب بلاده في تصفيات البطولة الأفريقية.
وكان منتخب تونس قد نجح في التفوق على ليبيا بأربعة أهداف لواحد في مباراة الجولة الأولى، قبل أن يتوجه لغينيا الإستوائية لخوض اللقاء الثاني.
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