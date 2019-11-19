"مصر المنتخب الثامن".. من سبق الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2020؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أصبح منتخب مصر هو ثامن المنتخبات المتأهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد التأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام والتي أقيمت بمصر.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام، ليحسم تأهله رسميا للأولمبياد دون النظر لنتيجة المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن تتواجد منتخبات فرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من أوروبا، ومنتخب نيوزيلندا ممثلا عن قارة أوقيانوسيا، بجانب اليابان الدولة المنظمة.

وتأهل من القارة الأفريقية منتخب كوت ديفوار الذي صعد لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام، بجانب بطاقة أخرى سوف تُحسم يوم الجمعة بين غانا وجنوب أفريقيا.

ويشهد عام 2020، تحديد الـ7 بطاقات المتبقية واكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

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ومن المقرر أن تقام منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في الفترة بين 22 يوليو وحتى 8 من شهر أغسطس عام 2020.

وسوف تقام المنافسات في 6 مدن مختلفة بدولة اليابان على 7 ملاعب، بمشاركة 16 منتخبا يتضمنهم منتخب اليابان، بصفته المستضيف للأولمبياد.

ووفقا لقواعد التأهل لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، تم تحديد المقاعد الخاصة بكل قارة على النحو التالي:

أوروبا: 4 منتخبات.

أفريقيا: 3 منتخبات.

أسيا: 3 منتخبات.

أمريكا الجنوبية: 2 منتخب.

أمريكا الشمالية "كونكاكاف": 2 منتخب.

أوقيانوسيا: منتخب وحيد.

وسوف يتحدد ممثلي قارة أسيا في "طوكيو 2020" من خلال بطولة كأس أسيا تحت 23 عام التي ستقام في تايلاند في الفترة بين 8 وحتى 26 يناير 2020.

وتستضيف كولومبيا بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة لطوكيو 2020 في الفترة بين 18 يناير وحتى 9 من شهر فبراير عام 2020.

وأخيرا تستضيف المكسيك البطولة المؤهلة للأولمبياد الخاصة بـ"كونكاكاف" في الفترة بين 20 مارس وحتى 1 إبريل عام 2020.