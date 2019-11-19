رسميا.. إقالة مدرب توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي في بيان رسمي إقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب الفريق، مساء اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة النتائح المخيبة للفريق اللندني.

توتنهام خسر 18 مباراة خلال العام الجاري 2019 تحت قيادة بوكيتينو، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دانييل ليفي رئيس النادي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لقد كنا مترددين للغاية في إجراء هذا التغيير، وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجل".

Advertisements

وأضاف: "من المؤسف أن النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي وبداية هذا الموسم كانت مخيبة للآمال للغاية".

وأتم قائلا: "يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة، بالنظر إلى العديد من اللحظات التي لا تنسى التي مررنا بها مع ماوريسيو وجهازه المعاون، لكننا نفعل ذلك في مصلحة النادي".

توتنهام جمع 14 نقطة من 12 مباراة خلال النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي (2019-2020)، ليحتل المركز الـ14 حاليا في جدول ترتيب المسابقة.

وعلى الصعيد الإيجابي، حقق بوكيتينو الانتصار خلال 159 مباراة منذ تولي قيادة توتنهام، وتواجد في المربع الذهبي لبريميرليج في أربع مواسم متتالية، وقاد السبيرز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه بالموسم الماضي.