عمار حمدي يفوز بجائزة رجل مباراة مصر وجنوب أفريقيا التاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حصل عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأوليمبي تحت ٢٣ سنة، على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة من جنوب أفريقيا.

وشارك حمدي في تأهل منتخب مصر رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب القاهرة.

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وفاز المنتخب الأولمبي على نظيره الجنوب أفريقي، في لقاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة، ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وسجل أهداف منتخب مصر الأولمبي كل من رمضان صبحي في الدقيقة59، و عبد الرحمن مجدي في الدقائق 84 و89.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية المقرر لها الجمعة المقبلة 22 نوفمبر، على ملعب القاهرة الدولي.