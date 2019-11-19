شوقي غريب يكشف باكيًا.. رسالته للاعبي مصر.. ووعده بميدالية أولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن تأهل الفريق إلى أولمبياد طوكيو 2020 جاء بعد عناء وتجهيز مطول طيلة الفترة الماضية.

وأشار غريب في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن المنتخب المصري نجح في اختراق دفاع جنوب أفريقيا، الذي يعد الأقوى في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بعدما تأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23، بفضل التفوق على جنوب أفريقيا في قبل النهائي بثلاثية نظيفة.

وقال غريب باكيًا: "تعبنا من أجل تحقيق هذا الإنجاز الذي أهديه لكل الشعب المصري".

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وأكمل: "كل مباراة لها طريقة لعب، نجحنا في الضغط على دفاع جنوب أفريقيا الأقوى في البطولة".

وأضاف: "قلت للاعبين أن هذا العدد من الجماهير لم نشاهده من قبل إلا في أمم أفريقيا 2006، وسنتأهل للأولمبياد حتى ولو كان على حساب موتنا".

وأكمل: "لأول مرة في أي مكان بالعالم يحضر 80 ألف مشجع في مباراة لفريق تحت عام 23 عام".

واختتم: "لدي برنامج قمت بتجهيزه، إذا تم تنفيذه فإننا سنحصل على ميدالية في الأولمبياد كما سبق وأن فعلتها مع منتخب الشباب في كأس العالم 2001"