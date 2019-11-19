تقرير.. 100 سنة أوليمبياد.. منتخب مصر إلى طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بعد 100 عام من المشاركة الأوليمبية الأولى في التاريخ، يعود المنتخب المصري ليظهر للمرة الثانية عشرة في منافسات كرة القدم بدورات الألعاب الأوليمبية، حيث اجتاز المنتخب الجنوب أفريقي في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، ليضمن أحد المقاعد الأفريقية الثلاثة في طوكيو 2020.

وتؤهل كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا ثلاثة منتخبات إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2020، وهو ما أمّن تأهل منتخبي مصر وكوتديفوار مبكرًا، بعد فوز الأخير على غانا بركلات الترجيح، بينما يتنافس منتخبا جنوب أفريقيا وغانا على البطاقة الأخيرة، في مواجهة تحديد المنتخبين صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وظهر المنتخب المصري في منافسات كرة القدم بالألعاب الأوليمبية في أوليمبياد أنتويرب عام 1920 كأول منتخب عربي وأفريقي ينال ذلك الشرف، وودع المنافسات من الدور الأول، بعد الخسارة أمام نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف، وسجل زكي عثمان أول أهداف مصر في تاريخ المشاركات الأوليمبية.

في أوليمبياد باريس 1924 حقق المنتخب المصري فوزه الأول في الأوليمبياد بثلاثية نظيفة على نظيره المجري، قبل الخسارة أمام المنتخب السويدي في الدور ربع النهائي.

نجح المنتخب المصري في الوصول للمربع الذهبي في مشاركته الثالثة بأمستردام عام 1928، حيث اكتسح المنتخب التركي بنتيجة 7-1 وفاز على المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف، قبل الخسارة أمام الأرجنتين وإيطاليا.

عاد المصريون للظهور في منافسات كرة القدم بالألعاب الأوليمبية في برلين عام 1936، وخسروا في الدور الأول أمام المنتخب النمساوي، قبل أن يتكرر السيناريو في أوليمبياد لندن 1948 بالخسارة أمام الدنمارك.

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وفي هيلسنكي 1952 فاز المنتخب المصري في الدور الأول على تشيلي 5-4 قبل الخسارة أمام المنتخب الألماني في الدور الثاني وتوديع المنافسات بشكل مشرف.

في أوليمبياد روما 1960 ودع المنتخب المصري المنافسات الأوليمبية بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى في الدور الأول، بالخسارة أمام منتخبي يوجوسلافيا وبلغاريا والتعادل مع المنتخب التركي.

شهد أوليمبياد طوكيو 1964 واحدة من أفضل المشاركات المصرية الأوليمبية، حيث احتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف تشيكوسلوفاكيا، متفوقًا على المنتخب البرازيلي الذي تعادل معه، وحقق المصريون فوزًا تاريخيًا على كوريا الجنوبية بعشرة أهداف نظيفة.

في الدور الثاني اكتسح المنتخب المصري نظيره الغاني بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل الخسارة أمام المجر وألمانيا واحتلال المركز الرابع للمرة الثانية في التاريخ.

بعد غياب 20 عامًا، عاد المنتخب المصري للظهور في الأوليمبياد، عبر بوابة لوس أنجلوس 1984، ونجحح في التأهل للدور الثاني قبل الخروج على يد نظيره الفرنسي، وفي برشلونة 1992 كانت المشاركة العاشرة التي شهدت الخروج من الدور الأول، رغم الفوز على كولومبيا 4-3.

في لندن 2012 عاد المنتخب المصري للظهور في الدور الثاني، بعد الفوز على بيلاروسيا والتعادل مع نيوزيلندا، والخسارة أمام البرازيل، قبل توديع المنافسات من الدور ربع النهائي عقب الخسارة أمام المنتخب الياباني.