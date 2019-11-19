رسميًا.. توتنهام يعلن عن إقالة بوكيتينو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من قيادة الفريق وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الموسم الحالي. وجاء قرار ادارة النادي باقالة من قيادة الفريق بسبب احتلال الفريق المركز الـ14 حيث فشل الفريق فى تحقيق أى فوز فى المباريات الخمسة الأخيرة فى الدورى الإنجليزى، وتراجع إلى المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب. المركز الـ14 حيث فشل الفريق فى تحقيق أى فوز فى المباريات الخمسة الأخيرة فى الدورى الإنجليزى، وتراجع إلى المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب. وكان المدرب الأرجنتيني نجح في قيادة الفريق إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، والتي خسرها أمام ليفربول بهدفين نظيفين. والجدير بالذكر ان بوتشيتينو وتولى قيادة الفريق اللندني في عام 2014 بعد تميزه اللافت رفقة إسبانيول الإسباني، وساوثهامبتون الإنجليزي.

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