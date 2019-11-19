شاه.. وزير الرياضة يحتفل مع لاعبي المنتخب الأولمبي بالتأهل لأولمبياد طوكيو

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم وجهازه الفني بقيادة الكابتن شوفي غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء بإستاد القاهرة ، ليواجه منتخب كوت ديفوار في الدور النهائي

للبطولة يوم الجمعة القادم، وتصعد المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بروح لاعبي المنتخب الأوليمبي وادائهم خلال البطولة والذي توج بالفوز على جميع المنتخبات التي واجهها حتي الآن، معرباً عن ثقته فى أداء اللاعبين وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق الفوز بلقب البطولة، وعدم الاكتفاء بالتأهل للأولمبياد فقط، والذى حققوه بفوزهم اليوم، ليضيفوا انجازاً جديداً في سجل الرياضة

المصرية.

كما وجه الدكتور أشرف صبحي رسالة شكر وتقدير للجماهير المصرية على مؤازتهم للاعبين طوال المباراة، مشيراً إلى الاستعداد عقب انتهاء البطولة لمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وتقديم كل الدعم والمساندة للمنتخب الأوليمبي.

Advertisements

واحتفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الأوليمبي بغرفة تغيير الملابس بإستاد القاهرة عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وكان المنتخب الأوليمبي قد حقق الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة النصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر ، ومن المقرر أن يلتقى في نهائي البطولة منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادم.