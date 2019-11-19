لاعبو المنتخب الأولمبي يقتحمون المؤتمر الصحفي لشوقي غريب

اقتحم عدد من لاعبي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، المؤتمر الصحفي المقام في المركز الصحفي باستاد القاهرة، عقب نهاية مباراة منتخب مصر وجنوب افريقيا، التي أسفرت عن تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة المقامة على الأراضي المصرية.
وحقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا كبيرا على منتخب جنوب افريقيا بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة ٨٤.
وأثناء حديث شوقي غريب المدير الفني للمنتخب عن المباراة في المؤتمر الصحفي، فوجيء الجميعبدخول عدد من اللاعبين معهم العلم المصري، للاحتفال مع المدير الفني بطريقة رائعة نالت استحسان كل الصحفيين المصريين والأجانب الحاضرين.
وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.
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