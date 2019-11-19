نجح منتخب مصر الأولمبي في تحقيق فوز ثمين على جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا

تحت 23 عامًا والتي تحتضنها مصر.

سجل أهدف مباراة مصر وجنوب أفريقيا كلا من: رمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقة 59، وعبد الرحمن مجدي هدفين متتاليين في

الدقائق و85 و90.

وتأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020 العام المقبل ولنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

بهذه النتيجة يلاقي المنتخب الأولمبي كوت ديفوار، يوم الجمعة المقبل، على كأس البطولة بينما تلتقي جنوب أفريقيا مع غانا لتحديد صاحب بطاقة التأهل الثالثة للأولمبياد.

Advertisements

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا