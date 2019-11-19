شاهد.. فيفا يهنيء المنتخب الأولمبي بتأهلة لنهائي أفريقيا وأولمبياد طوكيو 2020

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" منذ قليل، المنتخب المصري الأولمبي بعد وصوله لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه على نظيره الجنوب إفريقي بنصف النهائي بثلاثية نظيفة.
وكتب "فيفا" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصلالاجتماعي " تويتر"، " الفراعنة إلى طوكيو 2020 بعد منتخب مصر الأوليمبي فاز بثلاثية على جنوب أفريقيا، كما تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة".
وتابع "تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية للمرة 12 - رقم قياسي أفريقي، ألف مبروك لمصر ولمنتخب الفراعنة الصغار الإنجاز الكبير".
جدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساءٍ، على أن يلتقي منتخب غانا مع نظيره جنوب إفريقيا على تحديد المركزين الثالث والرابع.
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