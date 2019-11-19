عمار حمدي: سعداء بالتأهل لأولمبياد طوكيو ونهائي أفريقيا

اعرب عمار حمدي لاعب المنتخب الأولمبي والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة عن سعادته بالتأهل لأولمبياد طوكيو والوصول للنهائي البطولة، اكثر من السعادة بالجائزة الفردية. البطولة، اكثر من السعادة بالجائزة الفردية. وأهدى عمار الجائزة لجميع زملائه والجهاز الفني لان تألقه عائد لمجهود الجميع وليس جهد فردي. تألقه عائد لمجهود الجميع وليس جهد فردي. وأشار الى ان اللعب للمنتخب في اي مركز شرف ويطالب الجماهير بحضور النهائي لإسعادهم تعويضًا عن ما فعله المنتخب الاول.

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