رمضان صبحي يدخل في نوبة بكاء عقب التأهل لأولمبياد طوكيو 2020

دخل رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي في نوبة بكاء شديدة، بعد تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة المقامة على الأراضي المصرية.
وحقق منتخب مصر الأوليمبي فوزا كبيرا على منتخب جنوب افريقيابثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول رمضان صبحي من ركلة جزاء، وأضاف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة ٨٤.
وأثناء الاحتفال مع الجماهير دخل اللاعب الذي سجل الهدف الاول في نوبة بكاءشديدة، وذهب إليه محمد شوقي لمدرب المساعد وباقي أفراد الجهاز الفني من أجل تهدئته.
وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.
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